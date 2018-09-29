Malatya hazır kıta

Spor Toto Süper Lig'de iki haftalık kötü gidişata sahasında Çaykur Rizespor karşısında, 1-0'lık zaferle son veren Yeni Malatyaspor, Başakşehir deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın genel durumunun iyi olduğunu ve moral kondisyonlarının en üst seviyeye çıktığının altını çizdi. Başakşehir'in zor bir deplasman olduğuna dikkat çeken başkan Gevrek, "Deplasmanlar her zaman zor olur ama biz de zor bir takımız. Hem oynadığımız futbol ile hem kalitemizle iyi hazırlanıyoruz. Pazartesi günü İstanbul'da oynayacağımız Medipol Başakşehir mücadelesinden puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. İki haftadır galip gelemiyorduk. Geçen hafta içeride kazandık ve bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı



'BU SENE DAHA FARKLIYIZ'

Malatyaspor'un 28 yaşındaki Faslı sağ beki Issam Chebake de, geçen sene puan alamadıkları takımlardan olan güçlü rakipleriyle karşılaşacaklarını hatırlattı. Tecrübeli futbolcu, bu yıl daha istekli ve disiplinli oynadıklarını, en kötü beraberlikle dönmek istediklerini söyledi.