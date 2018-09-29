Malatya hazır kıta
Başkan Adil Gevrek, Rize galibiyetini Başakşehir’le taçlandıracaklarını söylerken, Faslı Chebake de, güçlü rakiplerinden en kötü 1 puanla döneceklerini iddia etti
Spor Toto Süper Lig'de iki haftalık kötü gidişata sahasında Çaykur Rizespor karşısında, 1-0'lık zaferle son veren Yeni Malatyaspor, Başakşehir deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın genel durumunun iyi olduğunu ve moral kondisyonlarının en üst seviyeye çıktığının altını çizdi. Başakşehir'in zor bir deplasman olduğuna dikkat çeken başkan Gevrek, "Deplasmanlar her zaman zor olur ama biz de zor bir takımız. Hem oynadığımız futbol ile hem kalitemizle iyi hazırlanıyoruz. Pazartesi günü İstanbul'da oynayacağımız Medipol Başakşehir mücadelesinden puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. İki haftadır galip gelemiyorduk. Geçen hafta içeride kazandık ve bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı
'BU SENE DAHA FARKLIYIZ'
Malatyaspor'un 28 yaşındaki Faslı sağ beki Issam Chebake de, geçen sene puan alamadıkları takımlardan olan güçlü rakipleriyle karşılaşacaklarını hatırlattı. Tecrübeli futbolcu, bu yıl daha istekli ve disiplinli oynadıklarını, en kötü beraberlikle dönmek istediklerini söyledi.
- 29.9.2018
-
Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Malatya hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.