Malatya hazır kıta – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Malatya hazır kıta

    Malatya hazır kıta

    Başkan , Rize galibiyetini ’le taçlandıracaklarını söylerken, Faslı Chebake de, güçlü rakiplerinden en kötü 1 puanla döneceklerini iddia etti

    'de iki haftalık kötü gidişata sahasında karşısında, 1-0'lık zaferle son veren , deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Malatyaspor Başkanı , takımın genel durumunun iyi olduğunu ve moral kondisyonlarının en üst seviyeye çıktığının altını çizdi. 'in zor bir deplasman olduğuna dikkat çeken başkan Gevrek, "Deplasmanlar her zaman zor olur ama biz de zor bir takımız. Hem oynadığımız futbol ile hem kalitemizle iyi hazırlanıyoruz. Pazartesi günü 'da oynayacağımız Medipol Başakşehir mücadelesinden puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. İki haftadır galip gelemiyorduk. Geçen hafta içeride kazandık ve bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı

    'BU SENE DAHA FARKLIYIZ'
    Malatyaspor'un 28 yaşındaki Faslı sağ beki Issam Chebake de, geçen puan alamadıkları takımlardan olan güçlü rakipleriyle karşılaşacaklarını hatırlattı. Tecrübeli futbolcu, bu yıl daha istekli ve disiplinli oynadıklarını, en kötü beraberlikle dönmek istediklerini söyledi.

    1. 29.9.2018
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