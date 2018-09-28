Evkur Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Evkur 'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

    Evkur Yeni Malatyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

    Evkur , Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmana Ömer Şişmanoğlu dışındaki bütün futbolcular katıldı.


    Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Aleksic'in özel bir bandajla çalıştığı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çift kaleyle sona erdi.
    Evkur , yarın yapacağı çalışmayla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 28.9.2018 15:05
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