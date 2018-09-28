Aleksic müjdesi – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    müjdesi

    Aleksic müjdesi
    'le oynayacak, Y.Malatya'da sevinci yaşanıyor. Ligde 6 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Sırp yıldız, galibiyet golünü attığı maçında sakatlanmıştı. 27 yaşındaki orta saha, dün takımla çalıştı ve lider karşısında oynayacağı belirtildi.
    1. 28.9.2018
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