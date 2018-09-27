Mina'nın gözü yukarılarda – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Mina'nın gözü yukarılarda

    Mina'nın gözü yukarılarda
    MALATYASPOR'UN geçen sezon kadrosuna kattığı Ekvadorlu stoperi Arturo Mina, lider 'le deplasmanda oynayacakları kritik maç öncesi, rakiplerine gözdağı verdi. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Liderle aramızda sadece 3 puan var. Kişilik olarak her zaman zirveyi hedefleyen bir yapım var. Takım olarak da bunu becereceğimizi düşünüyorum. Liderlik için bir şey diyemem ama her zaman, lig sonuna kadar yukarlarda kalacağız" diye sarı-kırmızılı camiaya söz verdi.
    1. 27.9.2018
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