Antalyaspor, kupa maçına hazır
Kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, kupa mücadelesinde Karadeniz Ereğli Belediyespor'la deplasmanda yapacağı maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, idmanda hücum savunma taktikleri çalıştı.
Öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek olan Akdeniz temsilcisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kulüp otobüsüyle Zonguldak Ereğli'ye geçecek.
- 26.9.2018 13:36
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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