Kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    , kupa maçına hazır

    Antalyaspor, kupa maçına hazır

    Kırmızı-beyazlılar, üçüncü turunda Karadeniz ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

    , üçüncü turunda Karadeniz ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, kupa mücadelesinde Belediyespor'la deplasmanda yapacağı maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

    Kırmızı-beyazlılar, idmanda hücum savunma taktikleri çalıştı.

    Öğle saatlerinde uçakla 'a gidecek olan temsilcisi, 'ndan kulüp otobüsüyle Ereğli'ye geçecek.

    1. 26.9.2018 13:36
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