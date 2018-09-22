Yeni Malatyaspor 1-0 Ç.Rizespor
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    1-0 Ç.Rizespor

    Yeni Malatyaspor 1-0 Ç.Rizespor

    , sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u Danijel Aleksic'in golü ile 1-0 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında , kendi evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u Danijel Aleksic'in 43. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

    Bu sezon ligde galibiyet ile tanışamayan Rizespor, Malatyaspor deplasmanından da istediğini alamadı.

    Rizespor, 3 puanda kalırken Malatyaspor puanını 10'a yükseltti.

    Konuk ekipte Matic Fink, 61. dakikada kırmızı kart gördü.

    1. 22.9.2018 13:50
    2. Güncelleme: 22.9.2018 16:08
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