Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Yeni Malatyaspor, kendi evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u Danijel Aleksic'in 43. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Bu sezon ligde galibiyet ile tanışamayan Rizespor, Malatyaspor deplasmanından da istediğini alamadı.

Rizespor, 3 puanda kalırken Malatyaspor puanını 10'a yükseltti.

Konuk ekipte Matic Fink, 61. dakikada kırmızı kart gördü.