Yeni Malatyaspor 1-0 Ç.Rizespor
Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u Danijel Aleksic'in golü ile 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Yeni Malatyaspor, kendi evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u Danijel Aleksic'in 43. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti.
Bu sezon ligde galibiyet ile tanışamayan Rizespor, Malatyaspor deplasmanından da istediğini alamadı.
Rizespor, 3 puanda kalırken Malatyaspor puanını 10'a yükseltti.
Konuk ekipte Matic Fink, 61. dakikada kırmızı kart gördü.
- 22.9.2018 13:50
- Güncelleme: 22.9.2018 16:08
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