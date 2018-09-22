‘Kazanmaktan başka çare yok’ – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    ‘Kazanmaktan başka çare yok’

    ‘Kazanmaktan başka çare yok’
    ve yenilgileriyle üst üste puan kayıpları yaşayan Y.Malatya, bugün evinde karşılaşacağı Ç.Rize'yi eli boş göndermek istiyor. , Beşiktaş maçında iyi oynamalarına rağmen şanssız bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayıp, "Şimdi yeni bir maç var önümüzde ve seyircimiz önünde kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi. Sarı-kırmızılılarda sakat olan golcü dışında eksik yok.
    1. 22.9.2018
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