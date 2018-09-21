Yeni Malatyaspor’da imza gününde teknik adam ve futbolculara yoğun ilgi
Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut ile oyuncular Adem Büyük Khalid Boutaib ve İssiar Dia, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
İmza gününe katılan Sarı kırmızılı takımın kulüp başkanı Adil Gevrek'te, uzun uğraşlar sonucu mağazalarını Malatya Park AVM'de açtıklarını belirterek "Taraftarlarımızın ve Malatyalı hemşerilerimizin teveccühü iyi, bu anlamda da mutluyuz. Tabi burada en önemlisi taraftarlarımıza en güzel hizmeti vermek. Tabi ki takımlarına katkıları da oluyor ama burada alacağı ürünlerin kaliteli olması ve en iyi hizmeti verme adına buradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel mesai harcıyorlar ve burada forma alan taraftarlarımız hem takıma katkı sağlıyor hem de biz en güzel hizmeti vermeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. Taraftarların en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Gevrek, "Onların hem storeye sahip çıkması hem takımlarına sahip çıkması bizim için çok önemli. Bugüne kadar onlarla beraber bu başarıları yakaladık. Bundan sonrada inşallah hem storemizi büyüteceğiz hem takımımızı en güzel yere taşıyacağız" diye konuştu.
- 21.9.2018 18:30
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
Yeni Malatyaspor’da imza gününde teknik adam ve futbolculara yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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