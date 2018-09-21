Yeni Malatyaspor’da imza gününde teknik adam ve futbolculara yoğun ilgi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ’da imza gününde teknik adam ve futbolculara yoğun ilgi

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>’da imza gününde teknik adam ve futbolculara yoğun ilgi

    ’de mücadele eden Evkur ’un Teknik Direktörü Erol Bulut ile oyuncular Adem Büyük Khalid Boutaib ve İssiar Dia, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

    Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açılan Store mağazasında gerçekleştirilen imza günüde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İmza günün de taraftarlar, hem formalarını imzalattı hem de ve futbolcularla sohbet etti. Bulut ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra taraftarların formalarını imzalarken fotoğraf çektirme taleplerini de kırmadı.

    İmza gününe katılan Sarı kırmızılı takımın kulüp başkanı Adil Gevrek'te, uzun uğraşlar sonucu mağazalarını Park 'de açtıklarını belirterek "Taraftarlarımızın ve Malatyalı hemşerilerimizin teveccühü iyi, bu anlamda da mutluyuz. Tabi burada en önemlisi taraftarlarımıza en güzel hizmeti vermek. Tabi ki takımlarına katkıları da oluyor ama burada alacağı ürünlerin kaliteli olması ve en iyi hizmeti verme adına buradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel mesai harcıyorlar ve burada forma alan taraftarlarımız hem takıma katkı sağlıyor hem de biz en güzel hizmeti vermeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. Taraftarların en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Gevrek, "Onların hem storeye sahip çıkması hem takımlarına sahip çıkması bizim için çok önemli. Bugüne kadar onlarla beraber bu başarıları yakaladık. Bundan sonrada inşallah hem storemizi büyüteceğiz hem takımımızı en güzel yere taşıyacağız" diye konuştu.
    1. 21.9.2018 18:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’da imza gününde teknik adam ve futbolculara yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN