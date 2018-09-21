Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "VAR, Anadolu takımları için çok önemli" – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Kulübü Başkanı : "VAR, Anadolu takımları için çok önemli"

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> Kulübü Başkanı <a href="/index/adil-gevrek?id=0ce82533-203c-479c-8499-18db603ec980" class="" rel="tag">Adil Gevrek</a>: "VAR, Anadolu takımları için çok önemli"

    Kulübü Başkanı , 'in 6. haftasında yarın sahalarında oynayacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi.

    Gevrek, Evkur 'un teknik direktörü Erol Bulut ile futbolcular , Khalid Boutaib ve Issiar Dia, kentteki bir alışveriş merkezinde taraftarlarla imza gününde bir araya geldi. Bulut ve futbolcular, kendilerine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra taraftarların formalarını imzaladı.

    Alışveriş merkezi içerisinde bulunan ve Evkur 'un ürünlerini satıldığı mağazayı ziyaret eden Gevrek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarların mağazadan ürün alarak takımlarına katkı sağladıklarını belirtti.

    Taraftarın takımın en büyük gücü olduğunu kaydeden , elde ettikleri başarılarda en büyük payın taraftarlara ait olduğunu söyledi.

    Sezona iyi başladıklarını ancak iç sahada bir maç kaybettiklerini anımsatan Gevrek, yarın oynayacakları maçında galibiyeti hedeflediklerini ifade etti.

    Gevrek, alınan galibiyetlerde taraftarın çok büyük bir rolü olduğunu vurgulayarak, "Taraftarın sahip çıkması, stada gelmesi çok önemli. karşılaşmasını kazanmak istiyoruz. Kazanmak için de taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Yarın bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz." diye konuştu.

    Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Gevrek, şunları kaydetti:

    "En çok VAR sistemine başvurulan maç, Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçıydı. Orada adaletli bir şekilde tecelli etti. Tabii VAR sistemi belki yüzde yüz adaleti sağlayamaz ama en azından yüzde 80-90 sağlar diye düşünüyorum. VAR sistemi daha yeni olduğu için alışmak belki zor olur ama özellikle Anadolu takımları için çok önemli. VAR sisteminin de adaletli bir şekilde olacağına inanıyorum. Bazen VAR sisteminde de hatalar olabiliyor. VAR sisteminin başında olan hakemlerimizin de dikkatli olması lazım ama yüzde 80 adaleti sağlayacağına inanıyorum."

    1. 21.9.2018 18:27
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