Cumartesi günü Malatya'da oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasına Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde günde çift idmanla sıkı bir şekilde hazırlanan E.Yeni Malatyaspor'da tek düşünce 3 puan. Son 3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Çaykur Rizespor'u puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, lige çok iyi başladıklarını ancak 4. maçtan itibaren puan kaybetmeye başladıklarını belirterek, "Gerçekten fikstüre baktığınızda belki de kazandığınız maç Konya maçıydı. Orada da bir kaza oldu diyebiliriz. Gerçekten o gün takım olarak aslında istiyorduk, zihinsel olarak istiyorduk, belki de vücutlar gitmiyordu ama olmadı" dedi.



"İlk golde faul vardı"

Atiker Konyaspor maçının telafisi için Beşiktaş deplasmanına gittiklerini kaydeden Çiftpınar, ancak orada da iyi mücadele etmelerine rağmen puansız döndüklerini söyledi. İlk 5 maça baktıkları zaman mücadele anlamında özellikle golü yedikten sonra ofansif anlamda en iyi futbolu oynadıklarını belirten Sadık Çiftpınar, "Ama işte büyük takıma karşı oynuyorsunuz. Yaptığınız en ufak hatayı değerlendiriyorlar. Bence yediğimiz ilk golde faul vardı. Zaten ülkemizde üst düzey hakemlik yapmış hocalarımız sayın Erman Toroğlu, Mustafa Çulcu ve dün de Bünyamin Gezer incelediler ve net bir şekilde faul olduğunu söylediler. Bu kameralı sistemde bile bu görünmüyorsa artık söylenecek çok fazla bir şey yok. Aynı golü biz orada atmış olsak belki defalarca izlenip iptal edilecekti gol. Bize denk geliyor nedense. Çok fazla da konuşmaya gerek yok. Biz hatalar yapmayacağız. Yaptığımız hatalardan ders çıkaracağız ve buradaki Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanıp inşallah taraftarlarımızın gönlünü almayı istiyoruz bu maçta" şeklinde konuştu.



"Bahanelerin arkasına sığınmak bizim işimiz değil"

Geri de kalan Beşiktaş maçında pozisyon ürettiklerini kaydeden Çiftpınar, "Khalid arkadaşımızın belki 3-4 tane net pozisyonu var. 2 kafa vuruşu var, 1 tane karşı karşıya kaçırdı, golden önceki pozisyonda yine karşı karşıya vuruyor kaleci çıkarıyor. Aslında biraz daha konsantre olursak bence pozisyon üretmede de sıkıntı yok. Vodafone Park'ta 5 tane pozisyona girmişsin baktığın zaman ama sonuçta bahanelerin arkasında sığınmak bizim işimiz değil. Biz daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz, girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendireceğiz. Savunmada yaptığımız hataları minimuma indirip inşallah Rizespor maçında güzel bir galibiyet alıp burada taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.



"VAR'ı da yeneceğiz"

Bir gazetecinin 'VAR uygulaması bazı takımlara var, küçük takımlara yok gibi mi?' sorusuna da cevap veren başarılı stoper Sadık Çiftpınar, "Bu konuyla ilgili çok fazla da konuşmak istemiyorum. Sonuçta bizim işimiz bu değil ama biz de emek veriyoruz. O gün maçtan sonra yayıncı kuruluşa da söyledim. Tamam, Beşiktaş da büyük kulüp, Fenerbahçe de Galatasaray'da, Trabzonspor da. Onlara zaten saygımız sonsuz. Ülkemizi Avrupa'da temsil ediyorlar ama biz de burada ekmek kazanıyoruz. Biz de çoluğumuza çocuğumuza rızık götürüyoruz. Orada çok iyi mücadeleler verirken 2. dakikada göz göre göre hakeme ben yalvardım resmen. Hocam dedim 'yine pozisyonu izle' dedim, 'yine gol ver ama izle' Halil hocam dedim. Ben yemin ettim, bana orada arkada temas var. Futbolu bilen bir insan kafa topuna çıkarken, arkadan en ufak bir temasta futbolcunun bozulacağını ve o kafa topuna çıkamayacağını bilir. İlginç bir şekilde 'VAR' başında olan hakem, ağabeylerimiz ne gördüyse veya ne hissettilerse izlemelerine rağmen onayı verdiler, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz 'VAR'ı da yeneceğiz, hakemleri de yeneceğiz, rakiplerimizi de yeneceğiz ve alabileceğimiz en yüksek puanları alıp inşallah Malatyaspor'umuzu iyi yerlere getireceğiz" ifadelerine yer verdi.



Murat Yıldırım: "Artık bu haftayı düşünüyoruz"

Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım da idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada sezon başı sakatlığından dolayı lige başlayamadığını ifade ederek, "Tekrar sahalara döndüm ve sağlıklı bir şekilde maçı geçirdim, benim adıma güzel bir maç oldu. Maç aslında istediğimiz gibi geçti. İlk yarıyı 0-0 bitirip, 2. yarıyı kontradan ve biraz daha pozisyon arayarak golü bulmak istedik ama maalesef tam istediğimiz zaman golü yedik. Golü yedikten sonra aslında daha çok açıldı. Daha çok istedik, daha çok pozisyona girmeye çalıştık ve girdik de aslında. Bazı yarım pozisyonlar var, tam pozisyonlar var. Beşiktaş'a karşı böyle pozisyonlara giriyorsanız değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü büyük takım Vodafone'de onlar her 2 pozisyondan bir tanesine gol atma pozisyonları var. O yüzden üzgünüz. Normalde yenilebilirsin Beşiktaş'a deplasmanda ama böyle bir oyundan sonra yenilmemiz bizi aslında çok üzdü ama önemli değil. Biz artık bu haftayı düşünüyoruz. Eğer Rizespor'dan 3 puan alırsak bizim için güzel bir galibiyet olacak ve bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır" şeklinde konuştu.



"Taraftarımızın gönlünü almak istiyoruz"

Bu sezonda Beşiktaş mücadelesinin ilk maçı olduğunu kaydeden Yıldırım, "Daha birkaç haftamız var. Birkaç hafta geçtikten sonra daha güzel maçlar çıkaracağız, daha güzel takım halinde uyum içinde maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Şimdi bildiğimiz gibi sezon başında sakatlıklar oldu, geç gelenler oldu. Bunların hepsi takım için bir eksi oluyor. Şimdi takım milli takım arasından sonra yavaş yavaş oturdu. 1-2 hafta sonra daha çok oturacak, daha güzel maçlar oynayacağız. Sadece galibiyet değil de bunun yanında da güzel top oynayarak, heyecan vererek, mücadele ederek taraftarımızın gönlünü almak istiyoruz. Bizim için bu da önemli. Hem güzel futbol hem de skor. İkisini inşallah 1-2 hafta içerisinde daha iyi yapacağımıza umut ediyorum" diye konuştu.