Erol Bulut: "Medel'in kartı gereksiz, Beşiktaş'ın ilk golü de fauldü"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    : "Medel'in kartı gereksiz, Beşiktaş'ın ilk golü de fauldü"

    <a href="/index/erol-bulut?id=21bb7298-8259-4d99-8988-e3255c1eda3c" class="" rel="tag">Erol Bulut</a>: "Medel'in kartı gereksiz, Beşiktaş'ın ilk golü de fauldü"

    Spor Toto ekiplerinden Evkur 'un teknik direktörü , geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçında yedikleri ilk golden önce faul olduğunu ancak rakip futbolcu Gary Medel'in gördüğü kartın da gereksiz olduğunu söyledi.

    Evkur Teknik Direktörü : - "Adaletli olmamız, doğruysa doğruyu, yanlışsa yanlışı konuşmamız lazım. Kırmızı kart gereksizdi. Beşiktaş'ın ilk golü de fauldü"

    Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde 'in 6. haftasında konuk edecekleri Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Deplasmanda oynadıkları Beşiktaş maçında geride kalan haftalarda oynadıkları en iyi oyunu sergilediklerini belirten Bulut, duran toptan gol yediklerini ifade etti.

    Erman Toroğlu: Medel'in gördüğü iki sarı kart da hatalı!

    İlk golde faul olduğunu, hava topunda Sadık Çiftpınar'a bir müdahalede bulunulduğunu savunan Bulut, "Medel'e verilen kart bence doğru değil. Gereksiz yere kırmızı kart verildi. Adaletli olmamız, doğruysa doğruyu, yanlışsa yanlışı konuşmamız lazım. Kırmızı kart gereksizdi. Beşiktaş'ın ilk golü de fauldü." diye konuştu.

    Bulut, Çaykur Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

    "Beşiktaş karşısında golü yedikten sonraki oyunumuz beni sevindirdi. Hücum anlamında iyiydik, defans olarak çok güzel işler yaptık. Beşiktaş ilk yarıda kalemize ilk şutunu 42. dakikada attı. Bizim de 46. dakikada bir pozisyonumuz var. Sistemimiz aynen devam edecek. Baskılı oynayacağız, bu hafta sonu kesinlikle 3 puanı almak istiyoruz."

    Bir gazetecinin geçen sezonun aynı haftasına göre takımın daha az gol attığını ve bunun bir sistem değişikliği getirip getirmeyeceğini sorması üzerine Bulut, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ancak sistem değişikliğine gitmeyecekleri cevabını verdi.

    1. 18.9.2018 13:46
    2. Güncelleme: 18.9.2018 13:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "Medel'in kartı gereksiz, Beşiktaş'ın ilk golü de fauldü" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN