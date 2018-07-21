Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın durumu ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli golcü Adem Büyük'ün idmanda kaburgalarının kırılması sonrası ofansif anlamda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Bulut, "Geçen sene defans anlamında çok iyi işler yaptık. Tabi onun üzerine hücum anlamında biraz daha etkili olmaya çalışıyoruz. Birkaç arkadaşımızı hücum anlamında takımımıza katmak istiyoruz" diye konuştu.



MALATYA'DA HÜCUM EMRİ

Düzce Topuk Yaylası'nda kamptaki sarı-kırmızılılarda Erol Bulut, ofansa ağırlık verdiklerini söyledi. Bulut "Büyükler'e karşı iyi sonuçlar aldık. Hiçbir takıma ezilmedik. Yeterince gol pozisyonları ürettik ama sonuçlandırmada eksikliklerimiz vardı. Ofansif anlamda kendimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.