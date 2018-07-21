Erol Bulut golcü istiyor
Adem Büyük’ün sakatlandığı Y.Malatyaspor’da, Erol Bulut, santrfor istedi
Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın durumu ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli golcü Adem Büyük'ün idmanda kaburgalarının kırılması sonrası ofansif anlamda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Bulut, "Geçen sene defans anlamında çok iyi işler yaptık. Tabi onun üzerine hücum anlamında biraz daha etkili olmaya çalışıyoruz. Birkaç arkadaşımızı hücum anlamında takımımıza katmak istiyoruz" diye konuştu.
MALATYA'DA HÜCUM EMRİ
Düzce Topuk Yaylası'nda kamptaki sarı-kırmızılılarda Erol Bulut, ofansa ağırlık verdiklerini söyledi. Bulut "Büyükler'e karşı iyi sonuçlar aldık. Hiçbir takıma ezilmedik. Yeterince gol pozisyonları ürettik ama sonuçlandırmada eksikliklerimiz vardı. Ofansif anlamda kendimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.
- 21.7.2018
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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