Yeni Malatyaspor sezona sıkı hazırlanıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    sezona sıkı hazırlanıyor

    Yeni Malatyaspor sezona sıkı hazırlanıyor

    hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren , yarın kamp hazırlıkları kapsamında ekibi ile maç yapacak.

    Günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı 'a gönderilen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fas 'yla 'nda mücadele eden 'in de dahil olduğu kamp çalışmalarında tempo arttıran Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularının adeta pestilini çıkarıyor. Dayanıklılık ve güç arttırıcı çalışmaların yanı sıra teorik derslerle de oyuncularını yeni sezona hazırlayan Erol Bulut, oyuncularına nefes aldırmıyor.

    Alanyaspor ile hazırlık maçı


    kamp hazırlıkları kapsamında yarın saat 16.30'da ekibi ile bir hazırlık maçı oynayacak. Yeni katılan oyuncuların son durumu ve takımın fiziksel durumunu daha yakından görmek için Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacaklarını kaydeden Sportif Direktör Ali Ravcı, müsabakanın öncesi takımlar ilgili önemli ipuçları vereceğine inandığını söyledi.
    Kampa son olarak Khalid Boutaib'in de katıldığını belirten Ravcı, "Topuk Yaylası kampımız devam ediyor. Günde çift antrenman temposuyla yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanmıyoruz. Bu anlamda oyuncularımız yoğun tempoya rağmen gayet istekli ve keyifli. Kampa son olarak Khalid katıldı. Onun da fiziksel durumu gayet iyi. Kampımızda yarın Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Takımı daha yakından görme açısında önemli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maçın yeni sezon öncesi bize önemli ipuçları vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

    1. 18.7.2018 16:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni Malatyaspor sezona sıkı hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN