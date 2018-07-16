Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor

Malatya ekibi, ikinci etap çalışmalarına teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çift antremanla devam etti.

Her iki idmana da düz koşu ile başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Taktik ve şut çalışan futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.