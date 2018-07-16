Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıklarını Düzce’nin Topuk Yaylası’nda sürdürüyor.
Malatya ekibi, ikinci etap çalışmalarına teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çift antremanla devam etti.
Her iki idmana da düz koşu ile başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Taktik ve şut çalışan futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 16.7.2018 23:26
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
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Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
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satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
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karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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