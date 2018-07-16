Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'da sezon hazırlıkları devam ediyor

    Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor

    takımlarından , sezon hazırlıklarını ’nin ’nda sürdürüyor.

    ekibi, ikinci etap çalışmalarına teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çift antremanla devam etti.

    Her iki idmana da düz koşu ile başlayan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve dar alanda pas çalışması yaptı.

    Taktik ve şut çalışan futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

    Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 16.7.2018 23:26
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