Transferler yaylaya – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    yaylaya

    <a href="/index/transferler?id=a5a36895-7a6b-4d55-a0d5-b7d8a7eedc2b" class="" rel="tag">Transferler</a> yaylaya
    Yeni Malatya başkanı , yeni için müjde verdi. Gevrek, "Transferde görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah bu oyuncuları kampına yetiştirme çabasındayız" diye sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.
    1. 14.7.2018
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