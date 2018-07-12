Yeni Malatyaspor "nokta transferler" hedefliyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    "nokta transferler" hedefliyor

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> "nokta transferler" hedefliyor

    Spor Toto ekiplerinden , döneminde 3 futbolcuyla yollarını ayırırken 3 oyuncuyu da renklerine bağladı.

    Malatya ekibi, takıma kiralık olarak gelen Matheus Doria Macedo, ile Gilberto ile yollarını ayırdı.

    döneminde "ince eleyip sık dokuyan" ve bütçenin dışına çıkmamaya özen gösteren kulüp, bu dönemde ise ilk olarak Sırp Danijel Aleksic ile anlaştı.

    Takımın 10 numara arayışına çare olarak alınan Aleksic, geçen sezon takımlarından FC St. Gallen 1879'in forması altında ligde 28 karşılaşmada 7 gol atıp, 3 asist yaptı.

    Geçen sezon başından bu yana gol yollarında sorun yaşayan , bu problemi de tecrübeli 'yla aşmayı planlıyor.

    , , , , ve 'nin formalarını giyen , 'de oynadığı 149 karşılaşmada 37 gol attı.

    Genç oyunculara her zaman şans veren Malatya temsilcisi, orta sahasını da 22 yaşındaki Ahmet Ildiz ile güçlendirdi. Ildiz, geçen sezon 'de formasıyla 13 karşılaşmada 485 dakika görev aldı.

    "Bu ligde uzun yıllar kalmayı hedefliyoruz"

    Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesiyle komitesinin çalışmalarına başladığını belirtti.

    Yönetim kurulu olarak transferleri yıldız isimler yerine takıma katkı sağlayacak oyunculardan yapma kararı aldıklarını kaydeden Gündüz, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

    Transfer piyasasının çok durgun ve fiyatların da yüksek olduğunu dile getiren Gündüz, "Geçen sezon da bütçemizi iyi idare ettik. Süper Lig gerçekten çok zor bir yer. Burada ekonomiyi iyi tutamadığınız takdirde birçok sorunla karşılaşırsınız. Biz de transfer noktasında bu konuyu hep göz önünde bulundurduk. Hedefimiz takıma en iyi katkıyı verecek futbolcuları renklerimize katmak." diye konuştu.

    Gündüz, teknik heyetin istediği futbolcularla görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, yıllarca ligde mücadele edecek takımın kemik kadrosunu kurmak istediklerini vurguladı.

    Transfer döneminin biteceği 31 Ağustos'a kadar görüşmelerin süreceğini aktaran Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Her zaman ifade ettiğimiz gibi takıma faydalı olacağını düşündüğümüz tüm oyuncularla görüşmeyi sürdüreceğiz. Bu süreç içerisinde bizim takımımızdan da gidecek oyuncular olabilir. Bütçemizi aşmadan gereksiz harcamalar yapmadan transfer dönemini en iyi şekilde sonlandıracağız. Süper Lig'in gerçekten bir rengi ve heyecanı olduk. Takımın kemik kadrosunu oluşturup bu ligde uzun yıllar kalmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizden desteklerini çekmesinler. Onlara bu sezon da çok güzel, mücadeleci bir takım izleteceğiz."

    1. 12.7.2018 11:29
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