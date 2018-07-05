Evkur Yeni Malatyaspor ilk hazırlık maçını yarın oynayacak
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren E.Yeni Malatyaspor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu’da kamp yapan sarı-kırmızılılar, burada 2 hazırlık maçı oynayacak
Y.Malatyaspor Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Bolu'da hazırlık maçları oynayacaklarını belirterek, Romanya ligi takımlarıyla karşılaşacaklarını paylaştı.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenman yaparak geçirdiklerini belirten Ravcı, "Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. İzinli olan arkadaşlarımızın da katılmasıyla birlikte çalışma ortamımız daha da verimli hale geldi. Günde çift antrenman temposuyla sezona hazırlanıyoruz. Şuan için Allah'a şükür herhangi bir sakatlığımız bulunmuyor" diye konuştu.
Ravcı, kamp çerçevesinde 2 hazırlık maçı oynayacaklarını da belirterek, "Bolu kampında oynayacağımız hazırlık maçlarının takvimi belli oldu. Buna göre 6 Temmuz Cuma günü Romen takımı Dunerea Calarasi takımıyla, 10 Temmuz Salı günü ise yine Romanya 1. Ligi takımlarından CSMS Lasi takımıyla bir hazırlık müsabakası oynayacağız. Umarım bu maçlar bizim için faydalı olur" diye konuştu.
- 5.7.2018 12:09
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