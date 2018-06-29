Sadık Çiftpınar: “En ciddi teklif Trabzonspor'dan”
Trabzonspor'un stoper transferinde gündeminde yer alan oyuncuların başında yer alan Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar, "En ciddi teklif Trabzonspor'dan. Görüşmeler devam ediyor" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'a transferi konusunda görüşmelerin olduğunu belirten 25 yaşındaki savunma oyuncusu, "Şu anda Yeni Malatyaspor'un oyuncusuyum. 1 yıl daha burada sözleşmem var. Kulübümün belli talepleri var. Tabii ki benim de kendime göre taleplerim, isteklerim olacak. Bununla bağlantılı transfer talebinde bulunan takımların da belirli şartları bulunuyor. Şu anda bu kulübün oyuncusuyum ve geldim, yeni sezon hazırlıklarına başladım. Menajerlerim transfer görüşmelerini yürütüyor. Gelen teklifler var ancak en ciddi teklif ve görüşmeler Trabzonspor ile" dedi.
"TRABZONSPOR'UN İLGİSİNDEN ÇOK MEMNUN OLDUM"
Trabzonspor'un kendisine olan ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Sadık, "Burada 1 yıllık daha sözleşmem var. Ancak ilerleyen dönem ne gösterir hep birlikte göreceğiz. Görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'da çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hocamız. İnşallah başarılı olur. Trabzonspor'un ilgisi beni çok memnun etti, çok mutlu oldum. Tabii ki şartların oluşması durumunda orada olmak isterim" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR'DAN 'AYTAÇ' TEKLİFİ
Bu arada 2017-18 sezonunda Yeni Malatyaspor forması ile ligde 28 maçta 2 bin 501 dakika süre alan Sadık Çiftpınar'ın, mevcut kulübüyle 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunurken, Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu için Yeni Malatyaspor'a takas teklifi de sunduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor'a kiraladığı Aytaç Kara'yı Sadık transferinde takasta kullanmak istediği kaydedilirken, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
- 29.6.2018 11:35
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Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
Sadık Çiftpınar: “En ciddi teklif Trabzonspor'dan” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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