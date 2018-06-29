Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    : “En ciddi teklif 'dan”

    <a href="/index/sadik-ciftpinar?id=fa39a90b-00e2-4084-a624-6ef5f50d2360" class="" rel="tag">Sadık Çiftpınar</a>: “En ciddi teklif <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan”

    'un stoper transferinde gündeminde yer alan oyuncuların başında yer alan Yeni Malatyasporlu , "En ciddi teklif 'dan. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

    ekiplerinden 'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu , hakkındaki iddialarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. 'a transferi konusunda görüşmelerin olduğunu belirten 25 yaşındaki savunma oyuncusu, "Şu anda 'un oyuncusuyum. 1 yıl daha burada sözleşmem var. Kulübümün belli talepleri var. Tabii ki benim de kendime göre taleplerim, isteklerim olacak. Bununla bağlantılı talebinde bulunan takımların da belirli şartları bulunuyor. Şu anda bu kulübün oyuncusuyum ve geldim, yeni sezon hazırlıklarına başladım. Menajerlerim transfer görüşmelerini yürütüyor. Gelen teklifler var ancak en ciddi teklif ve görüşmeler ile" dedi.

    "TRABZONSPOR'UN İLGİSİNDEN ÇOK MEMNUN OLDUM"
    Trabzonspor'un kendisine olan ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Sadık, "Burada 1 yıllık daha sözleşmem var. Ancak ilerleyen dönem ne gösterir hep birlikte göreceğiz. Görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'da çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hocamız. İnşallah başarılı olur. Trabzonspor'un ilgisi beni çok memnun etti, çok mutlu oldum. Tabii ki şartların oluşması durumunda orada olmak isterim" ifadelerini kullandı.

    TRABZONSPOR'DAN 'AYTAÇ' TEKLİFİ
    Bu arada 2017-18 sezonunda Yeni Malatyaspor forması ile ligde 28 maçta 2 bin 501 dakika süre alan 'ın, mevcut kulübüyle 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunurken, Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu için Yeni Malatyaspor'a takas teklifi de sunduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor'a kiraladığı 'yı Sadık transferinde takasta kullanmak istediği kaydedilirken, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

    1. 29.6.2018 11:35
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