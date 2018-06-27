Adem Büyük: "Gelen transfer teklifi var" – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    : "Gelen teklifi var"

    <a href="/index/adem-buyuk?id=f397dd9a-0d9c-44cd-af41-e12f49caad41" class="" rel="tag">Adem Büyük</a>: "Gelen <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> teklifi var"

    Spor Toto takımlarından 'un kaptanı , kendisine teklifi olduğunu ve bunu üstlerine ilettiğini söyledi.

    hazırlıklarına başlayan sarı-siyahlı ekibin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi ile yeni basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    teklifi aldığını aktaran , "Gelen teklifi var. Bu teklifi ben üstlerime iletiyorum. Kulüp başkanının da bundan haberi var. 'da bir yıllık daha sözleşmem var. Başkan ve yönetim kurulu uygun görürse giderim. Kimse bana 'maliyetinden dolayı gitmeni istiyoruz' demedi." diye konuştu.

    Adem, takım olarak geçen sezonu iyi geçirdiklerini belirterek, kamp döneminin için önemli olduğunu bildirdi.

    Sakatlık yaşanmadan kampı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini anlatan tecrübeli hücum oyuncusu, "Yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. Mutlaka aramıza katılacak yeni oyuncular olacak. Futbolcuların takıma katkı vermesi açısından uyum önemli." ifadelerini kullandı.

    ile sezon başı kampı geçirecekleri için avantajlı olduklarını aktaran , "Geçen sezonla aynı performansı sergileyeceğimize, hatta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Başımızda gibi bir var. Hocamız, geçen yıl sezon başı kampı yapmadan takımı yönetti. Bu yıl sezon başı kampını Erol hoca ile yapmak bizim için avantaj. Kendisinin öngörülerine inanıyorum. Bu sezon bizim için çok daha iyi olacak. Yapılacak transferler ve oynanacak maçların ardından önümüzü net bir şekilde göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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    Yeni transfer ise 'dan geçen sezon da transfer teklifi aldığını ancak transferin bu sezon gerçekleştiğini aktardı.

    Henüz iki kez antrenmana çıktığını ve takımı yavaş yavaş tanımaya başladığını bildiren Sırp futbolcu, "En kısa sürede takıma uyum sağlamaya çalışacağım. 'de top oynamış birçok futbolcu tanıdım. konusunda hep güzel şeyler söylediler. Gelirken ikilemde kalmadım. Çalışarak takımdaki yerimi garantiye almak istiyorum. Burada başarılı olmak amacındayım. ligi Avrupa'da tanınıyor. kanallarında Türkiye maçlarını gösteriyorlar." diye konuştu.

    1. 27.6.2018 15:04
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