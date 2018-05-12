Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!" – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Evkur Kulübü Başkanı 'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"

    Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"

    Evkur Kulübü Başkanı , 'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Gevrek, "'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Güçlü bir takım. Sahasında çok iyi oynayan ve bu sezon maç kaybetmeyen bir ekip. Maçın ilk bölümünde şansız iki gol yedik. Biraz direncimiz düştü ama ikinci yarı çok iyi toparladık. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Buradan puan ya da puanlarla dönmek istemiştik ama maalesef yenildik" dedi.

    "GALATASARAY BAŞKANLIĞINA ADAY BİRİSİNİN ÇIKIP BUNU SÖYLEMESİ BENCE YAKIŞIR BİR DURUM DEĞİL"
    Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun Evkur 'da futbolculara 200 bin lira galibiyet primi verileceği şeklindeki iddiaların olduğuna yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Başkan , "Bu tür aslı astarı olmayan iddiaları ortaya atanların, çıkıp bunu kanıtlaması lazım. Galatasaray başkanlığına aday birisinin çıkıp bunu söylemesi bence yakışır bir durum değil. Biz bu tür şeyleri yakışır bulmuyoruz. Malatyaspor'un prim sistemi belli. Bugün de aynı prim sistemiyle oynadılar. Malatyaspor bugüne kadar hakkı ve hukukuyla top oynamış bir takım. Bu iddialar nedeniyle üzüldüm. Bu doğru bir şey değil. Galatasaray çok büyük bir camia. Galatasaray'a başkan adayı olan birinin çıkıp bu iddialarda bulunması çok üzücü. Yazıklar olsun" diye konuştu.

    1. 12.5.2018 23:17
    2. Güncelleme: 12.5.2018 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN