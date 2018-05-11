Yeni Malatyaspor sürpriz peşinde
Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti.
Deplasmana mutlak puan parolasıyla giden sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Murat Yıldırım'ın da kadroya dahil edildiği öğrenilirken, eksik oyuncunun bulunmadığı belirtildi.
"PUAN YA DA PUANLAR ALMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
İstanbul'a hareket etmeden önce değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, hafta boyunca takımın iyi hazırlandığını belirterek sahaya puan almak için çıkacaklarını söyledi.
?Ravcı, "Bilindiği üzere Göztepe karşısında oyuncularımız ikinci yarının en iyi performansını ortaya koydu. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama şans bizden yana değildi. O gün oynadığımız oyun Galatasaray maçı öncesi büyük moral oldu. Sezon başında belirlediğimiz 40 hedefimizi yakaladığımız için de ayrı mutluyuz. Bu anlamda oyuncu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Zor ve meşakkatli bu yolda her zaman yüreklerini ortaya koyarak en iyisini yapmaya çalıştılar. Daha büyük bütçeli birçok kulüpten daha iyi işler çıkarttık. Bugün yine şampiyonluk adayı güçlü bir rakibe karşı ciddi bir sınav vereceğiz. Hafta boyunca iyi hazırlandık. Puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacağız. Tabii Galatasaray bu ligin köklü kulüplerinden birisi, ligin ilk yarısında evimizde gerçekten iyi oynayarak kazanmıştık. Yine aynı şekilde elimizden geleni yaparak puan almak istiyoruz. İşimizin bu kez daha zor olduğunun farkındayız. Sonucu ne olursa olsun sakatlıksız, sorunsuz bir maç geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.
- 11.5.2018 14:54
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Toplam 32
Yorum
emre demekki oynayıp hakederek maç ve kupa alınabiliyormuş.Akhisarı bende kutluyorum..BJK kadar yüreksiz olmadıkları için.
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Toplam 2
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Aslan Uyum sorunu yasamazsa birkac yil icinde Ingiltere yada ispanyaya transfer olur
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Son karar Sinan Gümüş
Toplam 3
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