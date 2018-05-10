Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı alarmı
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 33. haftasında Cumartesi günü 19.00’da deplasmanda oynayacağı Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligde hem üst sıralar için hem de alt taraf için kader haftalarına girilmesi nedeniyle zorlu bir maça çıkacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'un öğrencilerine uyarıda bulunduğu belirtildi.
Bulut'un futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Sizler bu sezon ortaya koyduğunuz örnek ve de saygı duyulacak mücadelenizle önemli bir iş başardınız. Yeri geldi bize katı savunma yapıyor denildi, yeri geldi hoş olmayan yorumlar yapıldı. Ancak kişinin hesap vereceği en büyük mahkemenin vicdanı olacağı gerçeğini unutmadan yolumuza devam ettik. Bundan sonra da bu böyle olacak" dediği öğrenildi.
YÖNETİM EROL BULUT'UN AÇIKLAMASI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Bu arada Teknik Direktör Erol Bulut'un dünkü antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili karar vermek için yönetimle yapacağı görüşmeyi beklediğini söylemesi üzerine Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in harekete geçtiği bildirildi. Gevrek'in başarılı teknik adama ligin son haftasındaki Kayserispor maçının ardından 'Oturup konuşalım' mesajı ilettiği belirtildi.
Bulut'a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme önereceği öğrenilen Gevrek'in, kulübün sportif anlamdaki geleceğini de birlikte planlama teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.
- 10.5.2018 15:13
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Flaş karar: Kupa finaline İspanyol hakem!
Toplam 2
Yorum
Ali ÇEGE DARISI BİZİM FEDERASYONA
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li Akhisar basindaki kim hocasina takim arkadaslarina karsi macimi alacakti güldürmeyin iki macida danisikli dövüsle maci verdiler kimi kandir
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
Yorum
Egeli FB li F.terim 4 yil smpyn oldugunda derwalin kurdugu suan takiminda tudor kurdugu milli de piontekin kurdugu düzen vardi bunlar meyvelerini toplad
Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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