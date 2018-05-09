Yeni Malatyaspor hedefine ulaştı

Kurulduktan 31 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 32. haftada deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalarak sezonun bitimine 2 hafta kala 40 puana çıktı.

Ligde kalmayı garantileyen sarı-siyahlılar, son 2 haftada ise iki önemli rakiple mücadele edecek. 33. haftada deplasmanda şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'a konuk olacak Malatya ekibi, son maçını ise seyircisi önünde Kayserispor ile oynayacak. Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan da puan veya puanlar alarak hedefini aşmayı planlıyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 yıldır hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ve bunun mükafatını da Süper Lig'e çıkarak aldıklarını belirtti.

Birçok kesim tarafından ligden düşmeye aday takımlardan biri gibi lanse edildiklerini ifade eden Gündüz, tüm olumsuzluklara rağmen kendilerine bir hedef koyduklarını kaydetti.

Hedeflerini ligin başında "40 puan" olarak belirlediklerini söyleyen Gündüz, "Bu hedefimizden hiç vazgeçmedik. Kötü haftalar da geçirdik ama bizim birbirimize olan güvenimiz tamdı. Teknik heyetimiz, futbolcularımız asla disiplini ve çalışmayı elden bırakmadı. Çok şükür hedefimiz olan 40 puana ulaştık." diye konuştu.

Gündüz, lige renk kattıklarını ve birçok sürpriz gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türk futbolunun köklü kulüplerinden galibiyetler aldıklarını aktardı.

Alınan tüm sonuçları kadrolarındaki futbolcularla kazandıklarının altını çizen Gündüz, şöyle konuştu:

"Bizim belki yıldız futbolcumuz yoktu ama kader birliği yapan oyuncularımız vardı. Her zaman ellerinden gelenin fazlasını sahaya koydular ve buralara geldik. Düşer diye lanse edilen takımımız ligi orta sıralarda tamamlayacak inşallah. Ben emeği geçen başta Erol Bulut hocamız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha iyi yerlerde bitireceğiz ligi. Şimdi önümüzde iki zorlu maç var. Bu maçlarda da parolamız galibiyet."

SÜRPRİZ SONUÇLARA İMZA ATTI

Spor Toto Süper Lig'de sürpriz sonuçlar alan sarı-siyahlılar, ilk hafta Osmanlıspor'u deplasmanda yendi.

"Dört büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında evinde sadece Fenerbahçe'ye mağlup olan Malatya temsilcisi, savunmadaki başarısıyla dikkati çekti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un rakiplerine karşı aldığı kritik galibiyetler sonrası ise Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Galatasaray'da teknik direktörler görevlerinden ayrıldı.

Ligin geride kalan 32 haftasında onar galibiyet ve beraberlik alan Malatya ekibi 12 karşılaşmada ise mağlup oldu. Yeni Malatyaspor, bu maçlarda attığı 35 gole karşı kalesinde 41 gol görerek Süper Lig'in en az gol yiyen ekipleri arasında yer aldı.



