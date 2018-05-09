Malatyaspor kiralık oyuncularla anlaşma yapmayacak – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Malatyaspor kiralık oyuncularla anlaşma yapmayacak

    Malatyaspor kiralık oyuncularla anlaşma yapmayacak

    Süper Lig’deki ilk sezonunda ligde kalma hedefini yakalayan Evkur kadrosunda bulundurduğu kiralık oyuncular ile yeni sözleşme yapmayacak.

    Sezon başında Trabzonspor'dan kiralanan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve Marsilya'dan yine kiralık olarak transfer edilen Brezilyalı Matheus Doria Macedo ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenilen sarı-kırmızılı kulübün, bu oyuncuların yerine transfer yapacağı belirtildi.

    Takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ortaya koyduğu disiplinsiz tavırlarla dikkatleri çeken eden genç Aytaç Kara'nın da kulübüne dönmek istediğini yönetimle paylaştığı iddia ediliyor.

    Devre arasında Fransa'nın Marsilya takımından transfer edilen, sezon içerisinde bekleneni veremeyen Matheus Doria Macedo ile de yeni sezon sözleşme yapılmayacağı bildirildi.

    Bu arada Evkur 'da 31 Mayıs itibariyle Eren Tozlu, Michael Pereira, Gilberto Olivera ve Emanuel Dening'in kulüp ile olan sözleşmeleri sona erdi.

    1. 9.5.2018 11:58
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