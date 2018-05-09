Malatyaspor kiralık oyuncularla anlaşma yapmayacak
Süper Lig’deki ilk sezonunda ligde kalma hedefini yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor kadrosunda bulundurduğu kiralık oyuncular ile yeni sözleşme yapmayacak.
Takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ortaya koyduğu disiplinsiz tavırlarla dikkatleri çeken eden genç Aytaç Kara'nın da kulübüne dönmek istediğini yönetimle paylaştığı iddia ediliyor.
Devre arasında Fransa'nın Marsilya takımından transfer edilen, sezon içerisinde bekleneni veremeyen Matheus Doria Macedo ile de yeni sezon sözleşme yapılmayacağı bildirildi.
Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'da 31 Mayıs itibariyle Eren Tozlu, Michael Pereira, Gilberto Olivera ve Emanuel Dening'in kulüp ile olan sözleşmeleri sona erdi.
- 9.5.2018 11:58
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İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan tabi gidipte 5 milyona alma en fazla 300 500 bin ver
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İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan ucuza al ver kiraya süperlig takımlarına pişir sonra takıma kazandır
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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