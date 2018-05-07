Malatyaspor'un başarılı ortasaha oyuncusu Yıldırım'ın Hollanda'da bir hastanede kanser tedavisi gören annesi Nermin Yıldırım, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Sarı- kırmızılı takımın oyuncusu Yıldırım, bu hafta karşılaşacakları Göztepe maçının hazırlıklarını annesinin acı haberini alınca yarım bırakarak Hollanda'ya gitti. Ölümü ile ailesini üzen Nermin Yıldırım'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'da defnedileceği öğrenildi.



Öte yandan Murat Yıldırım, geçtiğimiz yıl da babası Dursun Yıldırım'ı kaybetmişti.