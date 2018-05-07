Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın acı günü
Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ın annesi Nemin Yıldırım (68), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Malatyaspor'un başarılı ortasaha oyuncusu Yıldırım'ın Hollanda'da bir hastanede kanser tedavisi gören annesi Nermin Yıldırım, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Sarı- kırmızılı takımın oyuncusu Yıldırım, bu hafta karşılaşacakları Göztepe maçının hazırlıklarını annesinin acı haberini alınca yarım bırakarak Hollanda'ya gitti. Ölümü ile ailesini üzen Nermin Yıldırım'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'da defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan Murat Yıldırım, geçtiğimiz yıl da babası Dursun Yıldırım'ı kaybetmişti.
- 7.5.2018 15:05
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Aykut Kocaman ilke izin vermedi!
Toplam 1
Yorum
DEMBABA Dembabaya laf edenler sow a ve furkana bir sözünüz yokmu. hem kendi kalesine gol attı hemde rakibine atmadı.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 8
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seyirci Fırat aydınus ilk yarıda A.Atıfın pozisyonunu göremiyor neden,F.B. 10 kişi kalacak,uçururlar adamı. Sıkıysa Titiye verdiği gibi onada verse
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Akhisarspor Galatasaray maçında istenmeyen olaylar!
Toplam 1
Yorum
insan insan olamazsınız.....
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