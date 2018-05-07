Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın acı günü – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Malatyasporlu 'ın acı günü

    Malatyasporlu <a href="/index/murat-yildirim?id=6ccf188b-5224-4071-b7fe-14b853fe53fb" class="" rel="tag">Murat Yıldırım</a>'ın acı günü

    Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu 'ın annesi Nemin Yıldırım (68), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Malatyaspor'un başarılı ortasaha oyuncusu Yıldırım'ın Hollanda'da bir hastanede kanser tedavisi gören annesi , bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Sarı- kırmızılı takımın oyuncusu Yıldırım, bu hafta karşılaşacakları Göztepe maçının hazırlıklarını annesinin acı haberini alınca yarım bırakarak Hollanda'ya gitti. Ölümü ile ailesini üzen 'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum'da defnedileceği öğrenildi.

    Öte yandan , geçtiğimiz yıl da babası Dursun Yıldırım'ı kaybetmişti.

    1. 7.5.2018 15:05
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