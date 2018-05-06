Yeni Malatyaspor’da keyifler yerinde – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    ’da keyifler yerinde

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a>’da keyifler yerinde
    maçının hazırlıklarını sürdüren 'un dünkü idmanı keyifli görüntülere sahne oldu. Teknik ekip ve futbolcular, sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın doğum gününü kutladı.
    1. 6.5.2018
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