Pereira: ‘En az 6 puana talibiz’ – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
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    : ‘En az 6 puana talibiz’

    Pereira: ‘En az 6 puana talibiz’
    'un Fransız sağ kanatı da 3 maçta en az 6 puana talip olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Birkaç hafta önce ligde kalmak için 39 puanın yeteceğini düşünüyorduk. En az 6 puana talibiz. Ligi kazanarak iyi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 4.5.2018
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