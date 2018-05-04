Adem Büyük'den gözdağı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'den gözdağı

    Adem Büyük'den gözdağı
    deplasmanında ter dökecek Y.Malatya'da milli golcü iddialı konuştu. Büyük, "Göztepe'nin Avrupa hedefi var. Bizden daha çok kazanmak zorundalar diye düşünüyorlardır. O yüzden puan ya da puanlarla döneceğimize adım gibi eminim" dedi.
    1. 4.5.2018
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