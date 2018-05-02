Malatyaspor’da Göztepe mesaisi başladı
Süper Lig’de geride kalan 31 haftalık bölümde 39 puan toplayarak ligde kalma adına rahat bir nefes alan Evkur Yeni Malatyaspor, 32. haftada deplasmanda oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Hazırlıklarına Cumartesi gününe kadar Malatya'da devam edecek olan Malatya temsilcisi, aynı gün maçın oynanacağı İzmir'e gidecek.
- 2.5.2018 17:19
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zafer sayın aykut hocam. karabüke en az 5 gol atılıp gol averajı düzeltilmeli. sürekli atak valbuena,guilano,fernandao üçlüsü gol olup akmalıdır.
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