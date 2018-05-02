Malatyaspor’da Göztepe mesaisi başladı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Malatyaspor’da mesaisi başladı

    Malatyaspor’da Göztepe mesaisi başladı

    ’de geride kalan 31 haftalık bölümde 39 puan toplayarak ligde kalma adına rahat bir nefes alan Evkur , 32. haftada deplasmanda oynayacağı müsabakasının hazırlıklarına başladı.

    , İstanbul'da bulunan Teknik Direktör Erol Bulut'un yokluğunda takımı 1. Yardımcı Antrenör Turgay Karslı çalıştırırken, futbolcuların çalışmada moralli oldukları gözlendi. Isınma hareketlerinin ardından yapılan İstasyon çalışmasıyla son bulan antrenmana hafif sakatlıkları olduğu açıklanan Khalid Boutaib, Emanuel Dening, Aly Cissokho ve Issıar Dia katılmadı. Antrenmanın başında futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Turgay Karslı, sonuna yaklaşılan ligin rehaveti affetmeyeceğini, bu nedenle sezon başındaki ciddiyetle çalışmaları uyarısında bulundu. Sarı-kırmızılı takım daha sonra kurulan istasyonlarda çabukluk ve kondisyon çalışması yaptı.

    Hazırlıklarına Cumartesi gününe kadar Malatya'da devam edecek olan Malatya temsilcisi, aynı gün maçın oynanacağı İzmir'e gidecek.

    1. 2.5.2018 17:19
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