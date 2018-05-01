Malatya düşmeyecek

Ligde alt tarafla bağlarını kopartmak isteyen Y.Malatya, Akhisar'la golsüz berabere kalarak bir türlü rahatlığa kavuşamadı. Göztepe deplasmanında ter dökecek sarı-kırmızılılar, İzmir'den puan ya da puanlarla dönüp artık işi bitirmeye kararlı. Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Akhisar karşısında gol yollarında yetersiz kaldıklarını belirterek, "Galip gelseydik ligi artık bitirmiş olacaktık. Yine de iyiyiz ancak bir 3 puana daha ihtiyacımız var" dedi. Malatya'nın Spor Toto Süper Lig'den düşmeyeceğini, takımlarının ligde kalıcı olacağını vurgulayan Gündüz, "Alt taraftaki takımların birbirleriyle kritik maçları var. Herkes rahat olsun. Gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile oynayacağımız karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılıp bu işi bitireceğiz" diye sarı-kırmızılı camianın yüreğine su serpti.



'Hala rahat değiliz '

Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Akhisar, galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkarsa da düşme hattındaki rakiplerin haftayı puansız kapatmasına sevindi. 36 puanla 12. sıradaki Akigo'da Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazansak G.Saray maçına rahat çıkacaktık. Ligde halen rahat bir konumda değiliz. Bir an önce sıkıntılı bölgeyle bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.