Malatya düşmeyecek
Akhisar’la evinde yenişemeyen Y.Malatya, Göztepe maçına kilitlendi. Asbaşkan Erdal Gündüz, “İzmir’den puan veya puanlarla ayrılıp bu işi bitireceğiz” dedi
Ligde alt tarafla bağlarını kopartmak isteyen Y.Malatya, Akhisar'la golsüz berabere kalarak bir türlü rahatlığa kavuşamadı. Göztepe deplasmanında ter dökecek sarı-kırmızılılar, İzmir'den puan ya da puanlarla dönüp artık işi bitirmeye kararlı. Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Akhisar karşısında gol yollarında yetersiz kaldıklarını belirterek, "Galip gelseydik ligi artık bitirmiş olacaktık. Yine de iyiyiz ancak bir 3 puana daha ihtiyacımız var" dedi. Malatya'nın Spor Toto Süper Lig'den düşmeyeceğini, takımlarının ligde kalıcı olacağını vurgulayan Gündüz, "Alt taraftaki takımların birbirleriyle kritik maçları var. Herkes rahat olsun. Gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile oynayacağımız karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılıp bu işi bitireceğiz" diye sarı-kırmızılı camianın yüreğine su serpti.
'Hala rahat değiliz '
Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Akhisar, galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkarsa da düşme hattındaki rakiplerin haftayı puansız kapatmasına sevindi. 36 puanla 12. sıradaki Akigo'da Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazansak G.Saray maçına rahat çıkacaktık. Ligde halen rahat bir konumda değiliz. Bir an önce sıkıntılı bölgeyle bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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