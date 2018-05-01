Malatya düşmeyecek – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    düşmeyecek

    Malatya düşmeyecek

    Akhisar’la evinde yenişemeyen Y., maçına kilitlendi. Asbaşkan , “’den puan veya puanlarla ayrılıp bu işi bitireceğiz” dedi

    Ligde alt tarafla bağlarını kopartmak isteyen Y., Akhisar'la golsüz berabere kalarak bir türlü rahatlığa kavuşamadı. deplasmanında ter dökecek sarı-kırmızılılar, 'den puan ya da puanlarla dönüp artık işi bitirmeye kararlı. Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü , Akhisar karşısında gol yollarında yetersiz kaldıklarını belirterek, "Galip gelseydik ligi artık bitirmiş olacaktık. Yine de iyiyiz ancak bir 3 puana daha ihtiyacımız var" dedi. Malatya'nın 'den düşmeyeceğini, takımlarının ligde kalıcı olacağını vurgulayan Gündüz, "Alt taraftaki takımların birbirleriyle kritik maçları var. Herkes rahat olsun. Gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile oynayacağımız karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılıp bu işi bitireceğiz" diye sarı-kırmızılı camianın yüreğine su serpti.


    'Hala rahat değiliz '
    ile berabere kalan Akhisar, galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkarsa da düşme hattındaki rakiplerin haftayı puansız kapatmasına sevindi. 36 puanla 12. sıradaki Akigo'da Teknik Direktör Okan Buruk, "Kazansak G.Saray maçına rahat çıkacaktık. Ligde halen rahat bir konumda değiliz. Bir an önce sıkıntılı bölgeyle bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

    1. 1.5.2018
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