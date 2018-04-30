Ne Malatya ne Akhisar – Fotomaç – 30 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ne ne Akhisar

    Ne Malatya ne Akhisar

    Alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Y. evinde kupa finalisti Akhisar’a diş geçiremedi. Ege ekibinin bir topu da direkten döndü.

    'de Yeni , sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. İki takımın da net fırsatlar yakaladığı mücadele başladığı gibi sona erdi. İlk yarıda Malatya'da, Pereira ve Aytaç yakaladıkları pozisyonları değerlendiremezken, Akigo'da Mustafa'nın vuruşunu Cissokho çizgiden çıkardı.

    SON 20 DAKİKA NEFES KESTİ
    İkinci devrede ise hem Malatya hem Akhisar öne geçebilecek fırsatları kullanamadı. 73'te Mina'nın kafa vuruşunu Fatih güçlükle çeldi. 77'de Olcan'ın ortasında Lopes'in kafa vuruşu üst direkten dışarı çıktı. 86'da ise Soner ceza sahasında topu auta gönderdi ve iki takım da bir puana razı oldu.

    'ŞANSIMIZ YOKTU'
    Y.Malatya teknik direktörü Erol Bulut, Akhisar önünde son vuruşları yapamadıklarını söyledi. Bulut, "Bu sıcak havada kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Şans yanımızda değildi" diye konuştu.

    'ADİL BİR SONUÇ OLDU'
    Malatya'dan 1 puanla dönen Akhisar'da Okan Buruk, maçın hakkının beraberlik olduğunu belirtti. Buruk, "2. yarıda iki takım da pozisyonlar buldu. Beraberliğin olduğunu düşünüyorum" dedi.
    1. 30.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne Malatya ne Akhisar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN