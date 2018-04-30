Ne Malatya ne Akhisar
Alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Y.Malatya evinde kupa finalisti Akhisar’a diş geçiremedi. Ege ekibinin bir topu da direkten döndü.
SON 20 DAKİKA NEFES KESTİ
İkinci devrede ise son 20 dakikada hem Malatya hem Akhisar öne geçebilecek fırsatları kullanamadı. 73'te Mina'nın kafa vuruşunu Fatih güçlükle çeldi. 77'de Olcan'ın ortasında Lopes'in kafa vuruşu üst direkten dışarı çıktı. 86'da ise Soner ceza sahasında topu auta gönderdi ve iki takım da bir puana razı oldu.
'ŞANSIMIZ YOKTU'
Y.Malatya teknik direktörü Erol Bulut, Akhisar önünde son vuruşları yapamadıklarını söyledi. Bulut, "Bu sıcak havada kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Şans yanımızda değildi" diye konuştu.
'ADİL BİR SONUÇ OLDU'
Malatya'dan 1 puanla dönen Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, maçın hakkının beraberlik olduğunu belirtti. Buruk, "2. yarıda iki takım da pozisyonlar buldu. Beraberliğin adil olduğunu düşünüyorum" dedi.
- 30.4.2018
-
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
-
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
-
Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Ne Malatya ne Akhisar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.