Erdal Gündüz "Gol yollarında yetersiz kaldık" – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    "Gol yollarında yetersiz kaldık"

    Erdal Gündüz "Gol yollarında yetersiz kaldık"

    Evkur 'un asbaşkanı ve basın sözcüsü , Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında golsüz berabere kaldıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçında gol yollarında yetersiz kaldıklarını söyledi.

    Gündüz yaptığı açıklamada, sahalarında karşılaştıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçında iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

    Futbolcularının rakipleri karşısında gösterdiği performanstan memnun olduklarını aktaran Gündüz, "Teleset Mobilya Akhisarspor maçında güzel oynadık ancak gol yollarında yetersiz kaldık. Galip gelebileceğimiz bir maçtı. Topla oynama oranına bakıldığında da bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Gündüz, karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ederek, "Galip gelseydik ligi artık bitirmiş olacaktık. Yine de iyiyiz ancak bir 3 puana daha daha ihtiyacımız var." diye konuştu.

    Evkur 'un ligden düşmeyeceğini, takımlarının Süper Lig'de kalıcı olacağını dile getiren Gündüz, "Bugün Bursasspor-Atiker Konyaspor maçı, gelecek hafta da Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor maçı oynanacak. Herkes rahat olsun. Önümüzdeki hafta deplasmanda Göztepe ile oynayacağımız maçtan puan veya puanlarla ayrılıp bu işi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

    1. 30.4.2018 12:52
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