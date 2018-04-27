Yeni Malatyaspor taktik çalıştı
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da T.M. Akhisarspor ile sahasında karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.
Bulut'un T.M. Akhisarspor karşılaşmasına geçen haftaki Beşiktaş maçından farklı olarak, yedek bıraktığı Aytaç'ı da dahil ederek başlayacağı öğrenildi.
- 27.4.2018 16:33
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USTA YORUMCU BAŞ PROVAKATÖR TOLGANIN YEDİĞİ HALTLARIDA KAP A BİLDİRİN GÜVENLİK NASIL DÖVÜLÜRMÜŞ SEYİRCİYLE NASIL MUHATAP OLUNURMUŞ.
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