Yeni Malatyaspor taktik çalıştı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    taktik çalıştı

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> taktik çalıştı

    ’in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da T.M. Akhisarspor ile sahasında karşılaşacak Evkur hazırlıklarını sürdürüyor.

    Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman tam kadro yapılırken, çalışmada futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. 3 haftadır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda hedef galip gelip, ligde kalma adına tamamen rahatlayabilmek. Hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Malatya temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor. Pazar günkü müsabakanın taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı ekipte Erol Bulut, hata yapan isimleri sert şekilde uyardı. Bulut, özellikle kanat organizasyonlarında adam paylaşımlarının doğru yapılması gerektiğini söyledi.

    Bulut'un T.M. Akhisarspor karşılaşmasına geçen haftaki maçından farklı olarak, yedek bıraktığı Aytaç'ı da dahil ederek başlayacağı öğrenildi.
    1. 27.4.2018 16:33
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