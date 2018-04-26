Sadık Çiftpınar: "Puanı 41 yapacağız"
Yeni Malatyaspor’un parlayan stoperi Sadık Çiftpınar, “Akhisarspor’u devirerek, puanımızı 41’e çıkaracağız. Bizim küme düşmek gibi bir korkumuz yok” dedi.
Yeni Malatyaspor'da bu sezon gösterdiği çıkış ile dikkatleri çeken Sadık Çiftpınar, kalan 4 hafta ile ilgili konuştu. Çiftpınar, "Beşiktaş maçında en kötü beraberlik istedik ama son dakikalardaki gollere engel olamadık. Bu yıl büyük takımlara karşı en iyi deplasman performansını biz sergiledik. Önümüzde bir Akhisar maçı var. O maç bizim için daha önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle hafta sonu güzel bir galibiyet alarak puanımızı 41'e yükseltmek istiyoruz. Şu anki hedefimiz, 4 maçtan alabileceğimiz en yüksek puanları alıp hem kulübümüz hem de bireysel açısından ligi en iyi yerde bitirmek" yorumunu yaptı.
- 26.4.2018
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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