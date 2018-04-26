Sadık Çiftpınar: "Puanı 41 yapacağız" – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    : "Puanı 41 yapacağız"

    Sadık Çiftpınar: "Puanı 41 yapacağız"

    ’un parlayan stoperi , “Akhisarspor’u devirerek, puanımızı 41’e çıkaracağız. Bizim küme düşmek gibi bir korkumuz yok” dedi.

    'da bu sezon gösterdiği çıkış ile dikkatleri çeken Sadık Çiftpınar, kalan 4 hafta ile ilgili konuştu. Çiftpınar, " maçında en kötü beraberlik istedik ama son dakikalardaki gollere engel olamadık. Bu yıl büyük takımlara karşı en iyi deplasman performansını biz sergiledik. Önümüzde bir Akhisar maçı var. O maç bizim için daha önemli. Taraftarlarımızın desteğiyle hafta sonu güzel bir galibiyet alarak puanımızı 41'e yükseltmek istiyoruz. Şu anki hedefimiz, 4 maçtan alabileceğimiz en yüksek puanları alıp hem kulübümüz hem de bireysel açısından ligi en iyi yerde bitirmek" yorumunu yaptı.
    1. 26.4.2018
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