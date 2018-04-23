Malatya’da 2 değişiklik – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’da 2 değişiklik

    Malatya’da 2 değişiklik
    Lig tarihinde Beşiktaş'a ilk kez konuk olan Evkur , son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, yedeğe çektiği kaleci Ertaç Özbir ile Aytaç Kara'nın yerine Farnolle ile Sadio Diallo'ya forma verdi.
    1. 23.4.2018
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