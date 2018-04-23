Beşiktaş’a kaybetmedik! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’a kaybetmedik!

    Beşiktaş’a kaybetmedik!
    Y.MALATYASPOR Erol Bulut, maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maça istedikleri gibi başladıklarının altını çizen Bulut, "13. dakikada 'ın golünde karambol oldu ve oyuncular çarpışınca iyi değerlendirdi. Bugün biz burada iyi bir maç sergiledik. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kaliteli futbolcuları var. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi. Genç çalıştırıcı, "Ama biz burada Beşiktaş'a karşı kaybetmedik. Bu kadar söylüyorum" sözleriyle ise hakemleri işaret ettiği anlaşılan ifadeleriyle tepki gösterdi.
    1. 23.4.2018
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