Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumda taktik çalıştı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Evkur yeni stadyumda taktik çalıştı

    Evkur <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> yeni stadyumda taktik çalıştı

    ’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. ile karşılaşacak Evkur bu maça yeni stadyumda taktik çalışarak hazırlandı.

    Teknik Direktör yönetimindeki antrenman tam kadro yapılırken, futbolcular A. maçında oynayacakları sistemi çalıştı. Geçen hafta M. maçında sahaya çıkan 11'den sadece Rahman-Azubuike değişikliğine giden 'un, takımı cumartesi günü klasik sistem ve kadroyla çıkaracağı öğrenildi. Çift kale maçı basına kapatan Erol Bulut'un özellikle kanat organizasyonlarında hedef ortalar ve orta sahayı kalabalık tutma konusunda futbolcularını uyardığı belirtildi.

    ?Evkur , yarın yapacağı son antrenmanla A. müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:38
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