Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumda taktik çalıştı
Süper Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü saat 16.00’da sahasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maça yeni stadyumda taktik çalışarak hazırlandı.
?Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı son antrenmanla A. Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:38
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumda taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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