Erol Bulut: "Hedefimiz 40 puan"
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yiyerek mağlup olduklarını ifade ederek, "Bugün Medipol Başakşehir karşısında istemediğimiz mağlubiyet aldık. Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Yaptığımız ufak hatadan yediğimiz gol var. İlk yarıda birkaç pozisyon ürettik ama golü bulamadık" şeklinde konuştu.
"40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız"
Erol Bulut, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, "İkinci yarıda rakibimizin hiçbir pozisyonu kalemizde yok. Biz de çok pozisyona giremedik ama böyle takımlara karşı ürettiğiniz pozisyonların birini değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar üst düzey takımlar. Önümüze bakarak çalışmalara devam edeceğiz. 6 maçtan istediğimiz puanları alarak 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız" açıklamalarını yaptı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:45
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 7
Yorum
Ankara Kartalı Maho bi sus la.Bi sus.Etikten bahsedecek son insansın.
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Toplam 14
Yorum
davut evet çok dogru söylüyorsun fenerbahçe başkanı aziz yıldırımda aynısını emenikeye yapmıştı beyagıda ceza almıştı hatırladıgım kadarıyla?
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Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu: "Seçilirsem o borcu ödeyeceğim"
Toplam 2
Yorum
Muhammed Bu yazdığım yorumu duyun artık: İstanbulda daha çok trabzonlu var pılınızı pırtınızı alın gelin burada yükseltin takımı.
Erol Bulut: "Hedefimiz 40 puan" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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