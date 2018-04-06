Erol Bulut: "Hedefimiz 40 puan" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Erol Bulut: "Hedefimiz 40 puan"

    Erol Bulut: "Hedefimiz 40 puan"

    Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

    'in 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği 'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yiyerek mağlup olduklarını ifade ederek, "Bugün Medipol Başakşehir karşısında istemediğimiz mağlubiyet aldık. Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Yaptığımız ufak hatadan yediğimiz gol var. İlk yarıda birkaç pozisyon ürettik ama golü bulamadık" şeklinde konuştu.

    "40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız"
    Erol Bulut, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, "İkinci yarıda rakibimizin hiçbir pozisyonu kalemizde yok. Biz de çok pozisyona giremedik ama böyle takımlara karşı ürettiğiniz pozisyonların birini değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir, , gibi takımlar üst düzey takımlar. Önümüze bakarak çalışmalara devam edeceğiz. 6 maçtan istediğimiz puanları alarak 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız" açıklamalarını yaptı.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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