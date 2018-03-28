Erol Bulut’tan agresiflik emri – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’tan agresiflik emri

    Erol Bulut’tan agresiflik emri

    ve yenilgileriyle kritik bir dönemece giren Y.Malatya, G.Birliği maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor.

    ve yenilgileriyle kritik bir dönemece giren Y.Malatya, G.Birliği maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor. İkinci yarıdaki maçların daha çetin geçtiğini vurgulayan , "G.Birliği maçı bizim açımızdan çok önemli. 'da 1-0 yenmiştik. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Parola 3 puan" dedi. Üst üste iki yenilgi sonrasında bireysel hatalara dikkat çeken genç çalıştırıcı, "Bireysel hata yapmamamız lazım. Daha agresif oynamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erol Bulut’tan agresiflik emri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN