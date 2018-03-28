Erol Bulut’tan agresiflik emri
Fenerbahçe ve Trabzon yenilgileriyle kritik bir dönemece giren Y.Malatya, G.Birliği maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor.
Fenerbahçe ve Trabzon yenilgileriyle kritik bir dönemece giren Y.Malatya, G.Birliği maçıyla kötü gidişata son vermek istiyor. İkinci yarıdaki maçların daha çetin geçtiğini vurgulayan Teknik Direktör Erol Bulut, "G.Birliği maçı bizim açımızdan çok önemli. Ankara'da 1-0 yenmiştik. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Parola 3 puan" dedi. Üst üste iki yenilgi sonrasında bireysel hatalara dikkat çeken genç çalıştırıcı, "Bireysel hata yapmamamız lazım. Daha agresif oynamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:02
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