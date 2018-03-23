Erol Bulut’tan futbolcularına gözdağı
Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği takımıyla karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıların 3 puan parolasıyla sürdürüyor.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik ağırlık çift kale maçla sona erdi. Çift kale maçta Erol Bulut'un klasik sistemine yeniden döndüğü gözlendi. Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:08
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Alacaklılar kapıda!
Toplam 4
Yorum
Murat Bu işler sadece Galatasaray'da mı oluyor. Tüm kulüplerin durumu aynı ama yönetim değişmediği için ortaya çıkmıyor.
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Maicon krizi!
Toplam 3
Yorum
gssssssss selcukla tolga gıbı futbolcu dahı olamayan ıkı adama yıllık 5.7 mıl euro ödersen sonuç bu olur düzgün adamlara ödenecek para kalmaz
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Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?'
Toplam 6
Yorum
ultraslan bir Galatasaraylı olarak Alex in mütevaziliğne ve insanlığına bir kez daha hayran kaldım hem büyük futbolcu hem büyük insan..
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