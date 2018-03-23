Erol Bulut’tan futbolcularına gözdağı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’tan futbolcularına gözdağı

    Erol Bulut’tan futbolcularına gözdağı

    ’in 27. haftasında sahasında takımıyla karşı karşıya gelecek Evkur , müsabakanın hazırlıların 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

    Ligde son iki haftada oynadığı ve maçlarını kaybederek düşme hattıyla yakınlaşan sarı- kırmızılılarda, teknik heyetten uyarı geldi. Teknik Direktör bugün yapılan antrenman öncesi futbolcularına seslenerek, herkesin bireysel anlamda daha fazla çaba harcaması uyarısında bulundu.Nurettin Soykan Tesislerinde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve katılmadı.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik ağırlık çift kale maçla sona erdi. Çift kale maçta Erol Bulut'un klasik sistemine yeniden döndüğü gözlendi. Evkur yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:08
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