Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı Erol Bulut ile yeni sezonda devam edip etmeyeceklerine yönelik kararı sezon sonunda vereceklerini belirterek, " Transfer konularını şu an konuşmak doğru değil. Çünkü daha önümüzde 9 hafta var. Öncelikli hedefimiz sezonun başında da dediğimiz gibi bu ligde kalmak. Bunu garantiledikten sonra bunlar konuşulacak şeyler" dedi.Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Ravcı, takımdaki son durum ve pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu.Geçen hafta Fenerbahçe karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını belirten Ravcı, "Oynadığımız oyunun karşılığında en kötü ihtimalle 1 puan almamız gerekiyordu. Ama futbol bu, her şey oluyor. Neticede Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Her ne kadar günlerinde olmasalar da neticede Fenerbahçe. O haftayı geride bıraktık tabi ki. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu haftayı puansız kapattık. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var. 2 hafta üst üste ligin iyi takımlarıyla oynuyoruz. Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yenilgiye rağmen biz moralimizi yüksek tutuyoruz. Herhangi bir motivasyon kaybı yok takımda, gayet iyi durumdayız. Sakatlık ve cezalı durumumuz da yok. En iyi şekilde hazırlanıp, Trabzon'dan iyi bir sonuçla döneceğiz. Çünkü onlarda birkaç haftadır iyi neticeler alıyorlar, bir çıkış içerisindeler. En son Akhisar galibiyetiyle bir moral buldular. İyi bir maç olacağı kanaatindeyim. Ama her şeyden önemlisi maçın centilmence geçmesini diliyorum. İnşallah Trabzon'dan da istediğimiz sonuçla döneriz. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Ali Ravcı, Erol Bulut'un gelecek sezon kulüple yola devam edip etmeyeceği yönündeki soruya ise şu cevabı verdi:"Transfer konularını şuan konuşmak doğru değil. Çünkü daha önümüzde 9 hafta var. Öncelikli hedefimiz sezonun başında da dediğimiz gibi bu ligde kalmak. Bunu garantiledikten sonra bunlar konuşulacak şeyler. Şuanda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Zaten şuan konuşulan bir şey de yok. Biz tamamen matematiksel olarak bir garantileyelim şu ligi, ondan sonra da zaten diğer işler kendiliğinden gelir."