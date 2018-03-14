Bulut’tan gol uyarısı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ’tan gol uyarısı

    Bulut’tan gol uyarısı
    F.BAHÇE'ye yenilen Y.Malatya, deplasmanında telafi peşinde olacak. Erol , idman öncesi oyuncularıyla toplantı yaparken, gol yollarında sorun yaşadıklarını belirtip uyarılarda bulundu. Bulut, "Biz iyi bir takımız. Ancak gol yollarında konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz. Bunu Trabzon karşısında çözmeliyiz" dedi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
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