Fenerbahçe’de Volkan’ı aşamadık – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’de Volkan’ı aşamadık

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’de Volkan’ı aşamadık

    yenilgiyi, Milli kaleciye bağladı

    Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 2-0 yenildikleri F.Bahçe önünde 'e takıldıklarını söyledi. Gündüz, "Maçın geneline bakıldığında, F.Bahçe bize önlem almış. Rakiplerimize uyguladığımız sistemi, bize uyguladı. Ayrıca Volkan 3 net pozisyonumuzu çıkardı. Volkan'ı aşamadık" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’de Volkan’ı aşamadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN