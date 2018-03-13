Dönüş uçağına bomba ihbarı – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Dönüş uçağına bomba ihbarı

    Dönüş uçağına bomba ihbarı
    Malatyaspor karşılaşmasının ardından içinde taraftarları ile Malatyasporlu bazı oyuncular ve yöneticilerin de yer aldığı 'in uçağına bomba ihbarı yapıldı... İhbar nedeniyle uçak tamamen boşaltıldı. Tüm bagajlar aranırken, uçağa yanlışlıkla 2 kişinin fazladan bindiği tespit edildi. Bomba ihbarı ise asılsız çıktı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dönüş uçağına bomba ihbarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN