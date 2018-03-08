Yeni Malatyaspor'da maçı hazırlıkları – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

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    Evkur , 'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da izledi.

    Teknik heyet ve futbolculara moral ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Çakır, antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi. Oyunculara tatlı ikram eden Çakır, karşısında başarı diledi.

    Çakır, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, takımın son haftalarda çok güzel bir performans sergilediğini ve herkesin takdirini kazandığını belirtti.

    Güzel futbol oynandığını ve artık bir takımın oluştuğunu vurgulayan Çakır, " maçı çok önemli. Türkiye'nin gündeminde olan bir maç. Biz büyük maçlarda çok iyi futbol oynadık. Malatyaspor hep kendisinden söz ettirdi. Bu maçta da takımımız güzel bir skor alır." diye konuştu.

    Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut ise yapılan ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Belediye Başkanımız, moral vermek amacıyla ziyaretimize geldi. Biz de bunun karşılığında inşallah hafta sonu, her zaman yaptığımız gibi iyi mücadele edip, istediğimiz futbolu sahaya yansıtıp puan veya puanları almaya çalışacağız. Onun devamını da inşallah getireceğiz. Başkanımız Çakır'a teşekkür ediyorum."

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:26
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