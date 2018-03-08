Yeni Malatyaspor'da maçı hazırlıkları
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da izledi.
Teknik heyet ve futbolculara moral ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Çakır, antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi. Oyunculara tatlı ikram eden Çakır, Fenerbahçe karşısında başarı diledi.
Çakır, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, takımın son haftalarda çok güzel bir performans sergilediğini ve herkesin takdirini kazandığını belirtti.
Güzel futbol oynandığını ve artık bir takımın oluştuğunu vurgulayan Çakır, "Fenerbahçe maçı çok önemli. Türkiye'nin gündeminde olan bir maç. Biz büyük maçlarda çok iyi futbol oynadık. Malatyaspor hep kendisinden söz ettirdi. Bu maçta da takımımız güzel bir skor alır." diye konuştu.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise yapılan ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Belediye Başkanımız, moral vermek amacıyla ziyaretimize geldi. Biz de bunun karşılığında inşallah hafta sonu, her zaman yaptığımız gibi iyi mücadele edip, istediğimiz futbolu sahaya yansıtıp puan veya puanları almaya çalışacağız. Onun devamını da inşallah getireceğiz. Başkanımız Çakır'a teşekkür ediyorum."
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:26
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FIFA'dan Trabzonspor'a şok!
Toplam 1
Yorum
Sabo FİFA FİFA diye yeri göğü inletiyordunuz al işte FİFA adamı böyle yola getirir işte İlahi Adalet büyüksün
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Tekke atıldı
Toplam 1
Yorum
Sabo Gayet normal hakeme karşı tavrına bakılırsa resmen tehdit ediyor iki maç ceza alması lazım birde herşeyi ben bilirim komplekside var iyi olm
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Kocaman'dan kadroya neşter!
Toplam 19
Yorum
BEŞİKTAŞ O DEĞİLDE TACIMIZI ÇALDILAR ÇALMASALARDI İYİDİ ! HADİ TACİ ÇALDIN NEDEN KULLANIYORSUN MADEM KULLANACAKSIN NEDEN ÇALIYORSUN ! HAHAHAHAHAHAAHA
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