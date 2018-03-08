Sadık’tan gözdağı: Yeneceğiz – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Sadık’tan gözdağı: Yeneceğiz

    Sadık’tan gözdağı: Yeneceğiz
    SON 9 maçında 1 kez yenilen (5 galibiyet, 3 beraberlik) Evkur , 'yi bekliyor. Sarı- kırmızılı ekibin başarılı stoperi Sadık Çiftpınar, hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Böyle maçlarda ayrı bir motivasyon oluyor. İnşallah bu hafta da , maçlarındaki gibi bir atmosfer oluşur. Biz de performansımızın üstüne biraz daha koyarak güzel bir galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Bu kapasitemiz var" dedi. Malatyaspor bu sezon sahasında ve Galatasaray'ı yenerken, Beşiktaş'la berabere kalmıştı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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