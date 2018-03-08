Y.Malatyaspor’da 3 gol, 4 asistle oynayan Aytaç Kara, F.Bahçe’ye meydan okudu. Genç orta saha, “İşler F.Bahçe’nin istediği gibi gitmiyor. Birlik olup mücadelemizi verirsek kazanacağımızı düşünüyorum” dedi

Konya galibiyetiyle alt taraftan uzaklaşıp rahat bir nefes alan Y.Malatya, şimdi de rotasını F.Bahçe'ye çevirdi. Sar ı-kırm ızılılar ın Trabzonspor'dan kiraladığı genç orta sahası Aytaç Kara, sahalarında oynayacakları F.Bahçe maçı için iddialı konuştu. Ligd e 19 maçta 3 gol, 4 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu, tüm maçların zorlu geçtiğini ve herkesin kaliteli oyunculara sahip olduğunu, Malatya'da ise tüm ekibin birbirine inanarak mücadele ettiğini söyledi.



HER ŞEY YOLUNDA

Güçlü rakiplerinin durumunun iyi olmadığını belirten Kara, "İşler F.Bahçe'nin istediği gibi gitmiyor. Bizde de her şey çok şükür yolunda. Gerçekten mücadeleyi hep birlikte verirsek kimseden korkmamıza gerek yok. Bu maçta hep birlikte olup mücadelemizi verirsek F.Bahçe maçını da kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah yine bunu başarabiliriz" diye konuştu.



