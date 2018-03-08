Fenerbahçe'ye gözdağı
Y.Malatyaspor’da 3 gol, 4 asistle oynayan Aytaç Kara, F.Bahçe’ye meydan okudu. Genç orta saha, “İşler F.Bahçe’nin istediği gibi gitmiyor. Birlik olup mücadelemizi verirsek kazanacağımızı düşünüyorum” dedi
HER ŞEY YOLUNDA
Güçlü rakiplerinin durumunun iyi olmadığını belirten Kara, "İşler F.Bahçe'nin istediği gibi gitmiyor. Bizde de her şey çok şükür yolunda. Gerçekten mücadeleyi hep birlikte verirsek kimseden korkmamıza gerek yok. Bu maçta hep birlikte olup mücadelemizi verirsek F.Bahçe maçını da kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah yine bunu başarabiliriz" diye konuştu.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:03
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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