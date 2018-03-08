Biletleri yaktılar – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Biletleri yaktılar

    Biletleri yaktılar

    Malatyaspor’un bilet fiyatlarına yaptığı zama tepkiler sürüyor.. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve F.Bahçeli taraftarlar dün birlikte passolig kartlarını yaktı. Yönetim ise F.Bahçe’ye sert çıkt

    'yi ağırlayacak Evkur 'da bilet fiyatlarına zam yapılmasına tepki sürüyor. Ev sahibi ekibin taraftarları, sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte dün passolig kartlarını yakarak yönetimin kararına isyan etti. Başkan Adil Gevrek'e seslenen Malatyasporlu taraftarlar, bilet fiyatlarında indirim istedi. Malatyaspor Yönetimi, pazar günkü karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan biletlerin fiyatını 130 TL olarak açıklamıştı. ve maçlarında aynı misafir tribün biletleri 7.5 liraya satıldı.

    BU ÇİFTE STANDART!
    Malatyasporlu taraftarlara da biletler 50 ile 125 TL'den satılıyor. Fenerbahçe, 'ye başvuru yaparak, Malatyaspor'un 'na sevkini istemişti.

    'Kriz çıkarma' gayreti'
    YENİ Malatyaspor, Fenerbahçe'nin bilet fiyatlarına tepkisini 'kriz çıkarma gayreti' olarak nitelendirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, bilet fiyatlarının ev sahibi ve misafir tribününde eşit oranda artırıldığına dikkat çekildi. Misafir tribün biletlerine talimatların izin verdiği ölçüde 'yüzde 30'luk artış uygulandığı belirtildi.

    ÇAKMAĞI ÇAKIP YAKTI
    Bir taraftar, kartını böyle ateşe verdi. Hamza Aslantaş isimli taraftar, "Her hafta maça gidiyordum. Bu hafta pahalılıktan gidemeyeceğim" dedi.


    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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