Biletleri yaktılar

Fenerbahçe'yi ağırlayacak Evkur Yeni Malatyaspor'da bilet fiyatlarına zam yapılmasına tepki sürüyor. Ev sahibi ekibin taraftarları, sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte dün passolig kartlarını yakarak yönetimin kararına isyan etti. Başkan Adil Gevrek'e seslenen Malatyasporlu taraftarlar, bilet fiyatlarında indirim istedi. Malatyaspor Yönetimi, pazar günkü karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan biletlerin fiyatını 130 TL olarak açıklamıştı. Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında aynı misafir tribün biletleri 7.5 liraya satıldı.

BU ÇİFTE STANDART!

Malatyasporlu taraftarlara da biletler 50 ile 125 TL'den satılıyor. Fenerbahçe, TFF'ye başvuru yaparak, Malatyaspor'un Disiplin Kurulu'na sevkini istemişti.



'Kriz çıkarma' gayreti'

YENİ Malatyaspor, Fenerbahçe'nin bilet fiyatlarına tepkisini 'kriz çıkarma gayreti' olarak nitelendirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, bilet fiyatlarının ev sahibi ve misafir tribününde eşit oranda artırıldığına dikkat çekildi. Misafir tribün biletlerine talimatların izin verdiği ölçüde 'yüzde 30'luk artış uygulandığı belirtildi.



ÇAKMAĞI ÇAKIP YAKTI

Bir taraftar, kartını böyle ateşe verdi. Hamza Aslantaş isimli taraftar, "Her hafta maça gidiyordum. Bu hafta pahalılıktan gidemeyeceğim" dedi.



