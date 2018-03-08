Biletleri yaktılar
Malatyaspor’un bilet fiyatlarına yaptığı zama tepkiler sürüyor.. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve F.Bahçeli taraftarlar dün birlikte passolig kartlarını yaktı. Yönetim ise F.Bahçe’ye sert çıkt
Fenerbahçe'yi ağırlayacak Evkur Yeni Malatyaspor'da bilet fiyatlarına zam yapılmasına tepki sürüyor. Ev sahibi ekibin taraftarları, sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte dün passolig kartlarını yakarak yönetimin kararına isyan etti. Başkan Adil Gevrek'e seslenen Malatyasporlu taraftarlar, bilet fiyatlarında indirim istedi. Malatyaspor Yönetimi, pazar günkü karşılaşmada Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan biletlerin fiyatını 130 TL olarak açıklamıştı. Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında aynı misafir tribün biletleri 7.5 liraya satıldı.
BU ÇİFTE STANDART!
Malatyasporlu taraftarlara da biletler 50 ile 125 TL'den satılıyor. Fenerbahçe, TFF'ye başvuru yaparak, Malatyaspor'un Disiplin Kurulu'na sevkini istemişti.
'Kriz çıkarma' gayreti'
YENİ Malatyaspor, Fenerbahçe'nin bilet fiyatlarına tepkisini 'kriz çıkarma gayreti' olarak nitelendirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, bilet fiyatlarının ev sahibi ve misafir tribününde eşit oranda artırıldığına dikkat çekildi. Misafir tribün biletlerine talimatların izin verdiği ölçüde 'yüzde 30'luk artış uygulandığı belirtildi.
ÇAKMAĞI ÇAKIP YAKTI
Bir taraftar, kartını böyle ateşe verdi. Hamza Aslantaş isimli taraftar, "Her hafta maça gidiyordum. Bu hafta pahalılıktan gidemeyeceğim" dedi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:15
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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