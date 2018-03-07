Sırada Kocaman var – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Sırada Kocaman var

    Sırada Kocaman var

    , G.Saray ve ’yı yenerek hocalarını gönderen ’da, bu hafta F.Bahçe maçı için de ‘Sırada Kocaman var’ espirisi yapılıyor

    Y.Malatyaspor'un bu sezonki en dikkat çeken özelliği mağlup ettiği 3 takımın da teknik adam değişikliğine gitmesi oldu. 'te , G.Saray'da İgor Tudor ve son olarak da 'da 'in görevinden ayrılması, bu hafta oynanacak olan mücadelesinden önce taraftarlar arasında sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşımlarında, sıranın 'da olduğu yorumlarını yaptı. Malatyasporlu futbolseverlerin, Kocaman'ı işaret ederek esprili bir şekilde 'sıradaki gelsin' paylaşımları dikkat çekti.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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