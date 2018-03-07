G.Saray ve Beşiktaş'a aynı, F.Bahçe'ye farklı tarife!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı öncesinde belirlenen bilet fiyatları kriz yarattı.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A 7.5, FENERBAHÇE'YE 130 TL
Passo.com.tr üzerinden geçtiğimiz gün satışa sunulan biletlerde kale arkası tribünleri ve Fenerbahçe deplasman tribünü biletlerini 130 TL olması büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar bu sezon evinde Galatasaray ve Beşiktaş'ı ağırlayan Malatyaspor'un 7.5 TL'den satışa sunduğu biletlerin Fenerbahçe maçında 130 TL olmasına karşı büyük eleştirilerde bulundu.
TARAFTAR PASSOLİG KARTINI YAKTI
En az Fenerbahçe taraftarı kadar Malatyaspor taraftarıda bu karara tepki gösterirken, bir Malatyaspor taraftarı da Malatyaspor logolu passolig kartını yaktığı anları sosyal medyadan paylaştı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:46
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
G.Saray ve Beşiktaş'a aynı, F.Bahçe'ye farklı tarife! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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