G.Saray ve Beşiktaş'a aynı, F.Bahçe'ye farklı tarife! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    G.Saray ve 'a aynı, F.Bahçe'ye farklı tarife!

    G.Saray ve Beşiktaş'a aynı, F.Bahçe'ye farklı tarife!

    Spor Toto 'in 25. haftasında oynanacak, - maçı öncesinde belirlenen bilet fiyatları kriz yarattı.

    'in 25. haftasında sahasında 'yi ağırlayacak 'a, bilet fiyatları yüzünden hem rakip takım hem de Malatyaspor taraftarı yoğun tepki gösterdi.

    GALATASARAY VE 'A 7.5, FENERBAHÇE'YE 130 TL
    Passo.com.tr üzerinden geçtiğimiz gün satışa sunulan biletlerde kale arkası tribünleri ve Fenerbahçe deplasman tribünü biletlerini 130 TL olması büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar bu sezon evinde Galatasaray ve Beşiktaş'ı ağırlayan Malatyaspor'un 7.5 TL'den satışa sunduğu biletlerin Fenerbahçe maçında 130 TL olmasına karşı büyük eleştirilerde bulundu.

    TARAFTAR PASSOLİG KARTINI YAKTI
    En az Fenerbahçe taraftarı kadar Malatyaspor taraftarıda bu karara tepki gösterirken, bir Malatyaspor taraftarı da Malatyaspor logolu passolig kartını yaktığı anları sosyal medyadan paylaştı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:46
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